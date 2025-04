"Contas para adolescentes". Transmissões ao vivo no Instagram vedadas a menores de 16 anos

“Estamos a introduzir proteções adicionais para contas de adolescentes no Instagram, para que os jovens com menos de 16 anos não possam fazer transmissões ao vivo ou desativar as nossas proteções contra imagens indesejadas em mensagens privadas sem a permissão dos pais”, anunciou a Meta esta terça-feira, salientando que este recurso “Contas para adolescentes” estará disponível também no Facebook e no Messenger.



De acordo com a empresa, as contas para adolescentes na rede social Instagram teve adesão por parte dos menores, “com 97 por cento dos adolescentes entre os 13 e os 15 anos a manter as restrições padrão, e 94 por cento dos pais dos EUA a considerar que estas contas são úteis”.



Este recurso para adolescentes foi lançado no ano passado. Garantiram que os utilizadores com menos de 18 anos tivessem restrições padrão numa configuração que inclui dar aos pais a capacidade de definir limites de tempo diário para usar a apliação, impedir os jovens de usar o Instagram em determinados horários e ainda ver as contas com as quais os filhos estão a trocar mensagens.



As “Contas para Adolescentes” do Facebook e do Messenger vão ser lançadas, para começar, nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Austrália e no Canadá. À semelhança do que acontece no Instagram a partir desta terça-feira, os utilizadores com menos de 16 anos vão passar a precisar de permissão dos pais para alterar as configurações, mas o que tiverem entre 16 e 17 anos e já tenham os novos recursos padrão poderão alterá-los de forma independente.



“As Contas de Adolescentes têm proteções integradas que limitam quem pode contactá-los e o tipo de conteúdo que eles veem”, explica a gigante tecnológica. “Colocamos os adolescentes automaticamente em Contas de Adolescentes, e adolescentes menores de 16 anos precisam da permissão dos pais para alterar qualquer uma dessas configurações para serem menos rigorosas”.



Estas “atualizações importantes”, frisou a Meta no comunicado, “mudaram fundamentalmente a experiência dos adolescentes no Instagram”. “Estamos encorajados pelo progresso, mas o nosso trabalho para dar suporte a pais e adolescentes não fica por aqui, por isso, estamos a anunciar proteções adicionais e a expandir as Contas de Adolescentes para o Facebook e o Messenger para dar aos pais mais tranquilidade em todos os aplicativos Meta”.



Com estas novas regras da Meta, “adolescentes menores de 16 anos serão proibidos de fazer Lives, a menos que os pais lhes deem permissão para isso”. Além disso, será exigido que os adolescentes nessa faixa etária “obtenham permissão dos pais para desativar o recurso que desfoca imagens que contenham suspeita de nudez em mensagens privadas”.



A Meta, o TikTok da ByteDance e o YouTube, da Google, têm enfrentado centenas de processos movidos em nome de crianças e distritos escolares sobre a natureza viciante e perigosa das redes sociais. Em 2023, 33 Estados norte-americanos, incluindo Califórnia e Nova Iorque, processaram a empresa por enganar o público sobre os perigos das plataformas.