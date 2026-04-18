Contra "déspotas e tiranos". Papa inicia visita a Angola a condenar exploração de recursos de África

Durante a viagem dos Camarões para Angola, o Papa natural de Chicago afirmou aos jornalistas que os comentários sobre “tiranos” que proferiu no início do seu périplo africano não se dirigiam ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.



“Angola pode crescer muito se, em primeiro lugar, vós, que detendes autoridade no país, acreditardes na multiformidade da sua riqueza. Sabei, sim, gerir conflitos, transformando-os em caminhos de ligação”, propugnou o sumo pontífice.

c/ agências

O Papa deu este sábado início a uma visita de quatro dias a Angola com uma mensagem contra “déspotas e tiranos” que prometem riqueza mas não cumprem. Em Luanda, Leão XIV quis condenar a exploração de recursos naturais de África: “Com muita frequência, as pessoas olharam - e continuam a olhar -para as vossas terras para as explorar”., enunciou.O sumo pontífice da Igreja Católica discursou no salão protocolar quase uma hora após a chegada da comitiva papal a Luanda, tendo sido recebido pelo presidente da República, João Lourenço. Leão XIV apelou aos angolanos para que trabalhem por uma sociedade livre da “escravidão imposta pela elite, que está repleta de riquezas, mas de falsas alegrias”.Em Luanda,, questionou.“Em todas as partes do mundo, vemos como ela, no fundo, alimenta um modelo de desenvolvimento que discrimina e exclui, mas que ainda pretende impor-se como o único possível”, reprovou.. Em seguida, assinalou o que descreveu como “mosaico muito colorido” do país anfitrião, onde se propõe auscultar “aqueles que já escolheram o bem, a justiça, a paz, a tolerância e a reconciliação”., completou o Papa.O Papa considerou que África tem uma necessidade urgente de superar fenómenos de conflitualidade "que dilaceram o tecido social e político de tantos países, fomentando a pobreza e a exclusão", defendendo que só no encontro e no diálogo "a vida floresce".Por seu turno,. Sem se referir diretamente aos Estados Unidos, João Lourenço lamentou que exércitos poderosos atentem contra países soberanos., região produtora e exportadora de petróleo e gás para uma boa parte do mundo e com economias próperias, em franco e acelerado crescimento, a ruir como consequência da regras que lhe impuseram", afirmou o chefe de Estado angolano."Apelamos ao fim definitivo da guerra, à abertura do Estreito de Ormuz pela via negocial e ao estabelecimento de uma paz duradoura na região".