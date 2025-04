Contra-manifestações da esquerda e do centro realizam-se em Paris

Um desfile, na Praça da República, na capital francesa, para defender a separação dos poderes, depois dos ataques de que a justiça passou a ser alvo por parte da extrema direita.



Vários deputados, eurodeputados e dirigentes políticos estão a marcar presença esta tarde. Acusam o partido de Marine Le Pen de querer tornar França ao estilo de Trump.



Decorre ainda uma outra reunião, liderada pelo ex-primeiro-ministro Gabriel Attal, do mesmo partido do presidente Emmanuel Macron. No início desses trabalhos, Attal acusou a extrema-direita de atacar os juízes e as instituições francesas.