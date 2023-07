Contra queima do Corão. Manifestantes ateiam incêndio na embaixada sueca em Bagdade

O incêndio na representação diplomática da Suécia em Bagdade foi testemunhado por um correspondente da agência France Presse. Ao início da manhã, depois de horas de tensão entre os manifestantes e a polícia, a situação era já mais calma e as chamas haviam sido dominadas.Em Estocolmo, o Ministério sueco dos Negócios Estrangeiros afiança que o pessoal da embaixada no Iraque está "em segurança".



Imagens captadas pela Associated Press mostraram manifestantes a saltarem a cerca da embaixada e a tentar arrombar uma porta.



Outros vídeos mostraram uma fogueira a ser ateada e homens numa sala da embaixada.





Iraqi riot police have fired water cannon to disperse demonstrators after protesters set fire to the Swedish embassy in Baghdad ahead of a planned burning of a Koran in Sweden.@AFP's Ahmad Al-Rubaye photographs supporters of Iraqi Shiite cleric Moqtada al-Sadr climbing the… pic.twitter.com/nxuvoBnXf0 — AFP News Agency (@AFP) July 20, 2023

O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Iraque já veio condenar a invasão, adiantando que foram transmitidas "O Governo sueco anunciou entretanto ter convocado o encarregado de negócios do Iraque., reagiu o ministro sueco dos Negócios Estrangeiros, Tobias Billström.

Queima do Corão

O assalto à embaixada em Bagdade precipitou-se depois de a polícia sueca ter autorizado uma concentração, esta quinta-feira, diante da representação diplomática do Iraque em Estocolmo.Momika foi já protagonista, a 28 de junho, de um incidente semelhante., a "festa do sacrifício". No dia seguinte,O direito a manifestações públicas é protegido pela Constituição sueca e as leis contra a blasfémia caíram na década de 70.

c/ agências