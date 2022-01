Controlado incêndio no edifício do parlamento da África do Sul

"As chamas foram controladas na Ala Velha do edifício. Os bombeiros estão agora a tentar controlar o fogo na Ala Nova, onde o incêndio afetou a Câmara da Assembleia Nacional", esclareceu o Parlamento em comunicado.



O fogo teve início da manhã de domingo e, segundo as autoridades, o sistema automático de extinção de incêndios foi impedido de funcionar corretamente devido a um abastecimento de água fechado.

O incêndio foi combatido por cerca de 60 bombeiros e 12 veículos. Ainda não é conhecida a origem das chamas, mas foi já detido um homem de cerca de 50 anos.

O suspeito é acusado de "roubo e fogo posto" e será processado por ameaça de propriedade estatal, disse a unidade de polícia de elite da África do Sul. O homem deverá comparecer em tribunal na terça-feira.

O presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, visitou o local logo no domingo e está agora a aguardar que lhe seja apresentado um relatório sobre o sucedido.

Os presidentes das duas câmaras e os membros do Governo deverão reunir-se ainda esta segunda-feira para uma avaliação inicial da situação. Esta é a segunda vez em menos de um ano que o Parlamento é danificado. Em março, deflagrou outro incêndio que rapidamente foi contido.

Sabe-se já que as chamas começaram em duas áreas distintas do Parlamento, atingindo as partes mais antigas do edifício, onde se encontram cerca de quatro mil obras de arte e património, algumas delas datadas do século XVII.

A biblioteca do Parlamento, com a sua coleção única de livros, parece ter sido poupada.

A extensão dos danos ainda não foi determinada, mas o edifício da Assembleia Nacional foi completamente destruído. "A maior parte dos danos está provavelmente neste edifício, que não será utilizado durante meses", disse aos jornalistas o porta-voz dos bombeiros da cidade, Jermaine Carelse.

"O incêndio foi controlado durante a noite e o número de pessoas no local foi gradualmente reduzido", acrescentou esta segunda-feira.

O vasto edifício é constituído por três partes: um edifício que alberga a atual Assembleia Nacional, outro que alberga a Câmara Alta do Parlamento, chamado Conselho Nacional das Províncias, e a parte histórica mais antiga, onde os parlamentares costumavam reunir-se.

O incêndio começou por volta das 05h00 (03h00 em Lisboa) de domingo na ala mais antiga, concluída em 1884, com salas cobertas de madeira preciosa.