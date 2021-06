Controlo apertado de Pequim. Jornal pró-democracia de Hong Kong anuncia fecho

Na sua página oficial, o jornalanuncia queA operação foi justificada com a publicação de artigos críticos da China que, segundo as autoridades, violam a controversa Lei da Segurança Nacional, imposta pela China na antiga colónia britânica em 2020.O diretor do jornal, Ryan Law, e o diretor-geral, Cheung Kim-hung, foram acusados de "conluio com um país estrangeiro ou elementos externos para pôr em perigo a segurança nacional" chinesa. Um tribunal de Hong Kong negou, no sábado, fiança para os dois responsáveis.

O caso está a ser visto como um golpe para a liberdade de imprensa. Esta é a primeira vez que opiniões políticas publicadas por um órgão de comunicação social de Hong Kong levam a um processo judicial ao abrigo Lei da Segurança Nacional.

Mark Simon, um conselheiro próximo de Jimmy Lai, fundador do jornal, disse à BBC que a polícia interrompeu uma reunião do conselho de admnistração que decorria esta quarta-feira e deteve mais um jornalista.“Já estamos a fechar, mas eles ainda tinham que aparecer e fazer mais uma detenção”, disse Simon. "", afirmou.O fundador do jornal, Jimmy Lai, está atualmente detido, condenado a várias penas de prisão pelo envolvimento em protestos antigovernamentais em 2019. Foi também acusado, ao abrigo da Lei de Segurança Nacional, que prevê a pena de prisão perpétua para crimes de secessão, terrorismo e conluio com forças estrangeiras.

Críticas a Hong Kong e à China

A UE, os Estados Unidos e a Organização das Nações Unidas (ONU) também foram vozes críticas à Lei da Segurança Nacional por considerarem que viola o princípio “Um país, dois sistemas”, acordado na transferência de Hong Kong, em 1997 e que garantia à antiga colónia britânica liberdades desconhecidas no resto da China.

A Lei da Segurança Nacional foi aprovada a 30 de junho de 2020 e criminaliza a subversão, a secessão, o terrorismo e o conluio estrangeiro.

A primeira pessoa a ser julgada sob a lei é Tong Ying-kit, de 24 anos, que se declarou inocente esta quarta-feira de acusações de terrorismo, incitação à secessão e conduta perigosa ao dirigir uma motocicleta contra polícias durante um protesto em 2019, enquanto carregava uma bandeira com o"Libertar Hong Kong, a revolução dos nossos tempos”.Na altura, no cerne das contestações estava uma proposta de emendas à lei da extradição, que acabou por ser retirada.No entanto, a China respondeu aos protestos com uma série de medidas de repressão da dissidência, incluindo a Lei da Segurança Nacional.

O julgamento Tong Ying-kit definirá as linhas de resposta de Hong Kong a crimes de segurança nacional. Até ao momento, mais de 60 pessoas foram acusadas de violarem a Lei da Segurança Nacional, incluindo várias figuras do movimento pró-democracia na cidade. A maioria encontra-se atualmente sob detenção provisória.