Controlo chinês sobre terras raras. Trump afasta encontro com Xi Jinping e ameaça taxar produtos chineses

O aumento às restrições da China às exportações de terras raras necessárias para a indústria norte-americana, inclusive para aplicações militares e semicondutores, deixou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, surpreendido.







Até porque Pequim insiste em ampliar a sua influência nas licenças necessárias para a exportação de tecnologias usadas na mineração de terras raras, fundição e processamento. As empresas estrangeiras que procuram fornecer terras raras produzidas na China ou processadas com tecnologias chinesas também vão necessitar de uma licença, indicou o Ministério do Comércio do país.





Entretanto, de acordo com o presidente norte-americano, Pequim começou a enviar cartas a vários países para marcar as regras mais restritivas relativas ao acesso às terras raras.



As cartas chinesas





"Algumas coisas estranhas estão a acontecer na China! Eles estão a tornarem-se muito hostis, ao enviarem cartas para os países em todo o mundo, pois querem impor controlos de exportação sobre cada elemento de produção que tenha a ver com as Terras Raras, e praticamente qualquer outra coisa que possam pensar, mesmo que não seja fabricada na China", denuncia Trump.





"Fomos contatados por outros países que estão extremamente zangados com esta grande hostilidade comercial, que surgiu do nada. O nosso relacionamento com a China nos últimos seis meses tem sido muito bom, tornando este movimento no comércio ainda mais surpreendente" crítica Trump na rede Truth Social.







Pequim domina o processamento global de terras raras e reclama o domínio no setor, adicionando cinco elementos de terras raras, incluindo hólmio, érbio, thulium, europium, ittterbium e ímãs e materiais relacionados, à sua lista de controlo existente, exigindo licenças de exportação.







O Ministério chinês do Comércio argumenta que as restrições visam “salvaguardar a segurança nacional e os interesses”, impedindo que os materiais “sejam usados, direta ou indiretamente, em campos militares e outros campos sensíveis”.



Trump sem interesse para falar com Xi



O teor das cartas de "muitas páginas" que a China enviou apresenta "detalhes, com grande especificidade" e deixa claro "cada elemento que quer reter das outras nações" afirma Trump, propondo-se contrariar a tentativa de monopólio ameaçando impor um "aumento massivo" das tarifas sobre produtos chineses.







"Uma das políticas que estamos a calcular neste momento é um aumento massivo das tarifas sobre produtos chineses que entram nos Estados Unidos da América", explicou.







Na página da rede Truth Social, Trump acrescentou que o anúncio feito em meados de setembro - de reunir-se com o homólogo chinês, Xi Jinping, no final de outubro -, já não faria sentido.







"Eu deveria encontrar-me com o presidente Xi daqui a duas semanas, na APEC, na Coreia do Sul, mas agora parece não haver razão para fazê-lo", considerou.

