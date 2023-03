Controvérsia. Milhares de detidos transferidos para prisão especial de alta segurança em El Salvador

Os vídeos e fotografias foram disponibilizados a agências de informação e mostram uma realidade a raiar o desumano no tratamento dos detidos.







Os homens, de cabeças rapadas, muitos deles com tatuagens de gangs, vestidos somente com calções brancos, pulsos e tornozelos algemados, são vistos a correr em marcha forçada sob o olhar de centenas de guardas armados, ou fotografados ajoelhados em filas num enorme átrio, antes de serem transferidos para as suas celas.



As imagens fornecidas pelo Governo de El Salvador podem chocar. Quatro mil detidos, alegados membros de grupos criminosos salvadorenhos, foram já transferidos para o novo Centro de Confinamento de Terrorismo em Tecoluca, a maior penitenciária do continente norte-americano, com capacidade para 40.000 prisioneiros. Mais de 64.000 pessoas foram detidas no último ano, numa mega operação para destruir o crime organizado, ao abrigo de uma suspensão de direitos constitucionais aprovada pelo Parlamento, com dispensa de mandados de captura, acesso às comunicações privadas e retirando aos detidos o direito a advogado. Os defensores dos direitos humanos afirmam que a rede lançada pelas forças de segurança contra os gangs tem arrebanhado cidadãos inocentes, dezenas dos quais terão morrido sob custódia policial.



"Esta é a sua nova casa onde não poderão mais fazer mal à população", reagiu Bukele na rede Twitter, na inauguração do Cecot de Tecoluca.