Convergência à vista entre Brasil e Israel

RTP31 Out, 2018, 17:26 | Mundo

A cerimónia irá decorrer no dia 1 de janeiro de 2019 e o jornal brasileiro Folha de São Paulo noticiou, esta terça-feira, que Netanyahu iria marcar presença no evento.



O primeiro-ministro israelita telefonou a Bolsonaro, na segunda-feira, para felicitá-lo pela vitória nas presidenciais. O mesmo artigo menciona que Netanyahu terá convidado o novo Presidente do Brasil a visitar Israel.



"Estou confiante que a sua eleição [de Bolsonaro] irá levar a uma grande amizade entre os dois países e ao fortalecer das relações entre o Brasil e Israel”, disse Netanyahu através de um comunicado divulgado pelo Governo de Israel. “Esperamos pela sua visita a Israel”, acrescentou o líder israelita.



As novas perspetivas de amizade entre os dois países assentam numa identificação ideológica e política partilhada por Netanyahu e Bolsonaro. Um exemplo desta convergência aconteceu em agosto, quando Bolsonaro anunciou que, caso fosse eleito presidente, iria fechar a embaixada da Palestina – país não reconhecido por Israel - na capital brasileira.



Mais ainda, o agora presidente prometeu transferir a embaixada brasileira de Tel-Aviv para Jerusalém, uma atitude que pode ser vista como provocatória contra a Palestina. A nova embaixada brasileira estaria situada na cidade que o Brasil passaria assim a considerar, oficialmente, como capital de Israel e que é disputada, há várias décadas, entre a Palestina e Israel.



Bolsonaro venceu a segunda-volta das eleições presidenciais brasileiras este domingo. Depois de várias legislaturas hegemonizadas pelo Partido dos Trablahadores, o Brasil tem, agora, um governo de extrema-direita liderado pelo Partido Social Liberal.