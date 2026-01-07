Mundo
Conversa "respeitosa". Presidente da Colômbia fala ao telefone com Donald Trump
Fonte da presidência da Colômbia anunciou que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente colombiano, Gustavo Petro, falaram ao telefone na tarde de quarta-feira
Esta é a primeira chamada telefónica entre os dois presidentes desde que Trump afirmou, no domingo, que uma operação militar norte-americana focada no Governo da Colômbia "soa-lhe bem".
Os detalhes da conversa não foram divulgados de imediato, mas a fonte do gabinete de Petro disse que a chamada foi "cordial" e "respeitosa".
