Conversações sobre nuclear iraniano retomadas quinta-feira anuncia negociador

"Achei necessário, nesta fase, consultar as autoridades russas para continuar as negociações na quinta-feira numa atmosfera construtiva", afirmou o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Ali Bagheri, segundo o portal Iribnews, da televisão estatal, antes de partir para Moscovo.

As negociações para salvar o acordo nuclear com o Irão foram retomadas a 29 de novembro, após um hiato de cinco meses, mas estão suspensas novamente desde sexta-feira, com os países que ainda fazem parte do pacto a pedirem tempo para estudar as propostas iranianas.

Poucas horas antes das palavras de Bagheri, a França considerou que as propostas formuladas por Teerão não constituem "uma base razoável" para salvar o acordo que visa impedir Teerão de adquirir armas nucleares.

"O tempo está a esgotar-se porque o Irão continua com o seu programa nuclear numa trajetória extremamente preocupante", afirmou a porta-voz da diplomacia francesa, Anne-Claire Legendre.

Hoje de manhã, Bagheri defendeu que as propostas feitas por Teerão representam "iniciativas muito úteis e construtivas" e que "podem fazer avançar o processo de negociação".

Concluído em 2015 entre o Irão e as grandes potências (Estados Unidos, Rússia, China, França, Alemanha e Reino Unido), o acordo está em causa desde a retirada unilateral do pacto dos Estados Unidos, em 2018, e do restabelecimento das sanções, levando Teerão, em resposta, a desvincular-se da maioria dos seus compromissos.

O acordo oferece a Teerão o levantamento de parte das sanções que sufocam a sua economia em troca de uma redução drástica do programa nuclear, colocado sob estrito controlo da ONU.