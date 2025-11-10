Mundo
COP30. Começa a Conferência do Clima das Nações Unidas
Em Belém, no Brasil, arrancam esta segunda-feira os trabalhos da COP30, a Conferência do Clima das Nações Unidas, com um dia dedicado à adaptação às alterações climáticas.
A ONU quer que os países da COP acelerem os planos para a adaptação climática.
Francisco Ferreira, da associação ambientalista ZERO, entende que é um passo fundamental, sem perder de vista no entanto a redução das emissões de gases com efeito de estufa.
Mas é preciso começar a encontrar formas de conter os impactos das alterações climaticas. O presidente da ZERO explica que ainda há 25 países sem estratégia de adaptação e outros têm os planos de adaptação desatualizados ou falta-lhes dinheiro para por as medidas em prática. O primeiro passo é conseguir financiamento para a adaptação aos impactos das alterações climáticas. Nesta COP, o objetivo é garantir cerca de 34 mil milhões de euros por ano dedicados à adaptação para os países em desenvolvimento - um financiamento que tem vindo a diminuir nos últimos três anos.
No Brasil estão mais de 50 mil pessoas, com delegações de 170 países, prontas para uma maratona negocial de duas semanas, em busca de soluções para a crise climática.
A comitiva portuguesa é liderada pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, que inaugura hoje o pavilhão de Portugal na COP30.
Francisco Ferreira, da associação ambientalista ZERO, entende que é um passo fundamental, sem perder de vista no entanto a redução das emissões de gases com efeito de estufa.
Mas é preciso começar a encontrar formas de conter os impactos das alterações climaticas. O presidente da ZERO explica que ainda há 25 países sem estratégia de adaptação e outros têm os planos de adaptação desatualizados ou falta-lhes dinheiro para por as medidas em prática. O primeiro passo é conseguir financiamento para a adaptação aos impactos das alterações climáticas. Nesta COP, o objetivo é garantir cerca de 34 mil milhões de euros por ano dedicados à adaptação para os países em desenvolvimento - um financiamento que tem vindo a diminuir nos últimos três anos.
No Brasil estão mais de 50 mil pessoas, com delegações de 170 países, prontas para uma maratona negocial de duas semanas, em busca de soluções para a crise climática.
A comitiva portuguesa é liderada pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, que inaugura hoje o pavilhão de Portugal na COP30.