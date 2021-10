COP26. Centenas de líderes mundiais no arranque da Cimeira do Clima

Ao longo das próximas duas semanas, centenas de líderes mundiais encontram-se em Glasgow para chegar a compromissos.



Os grandes objetivos são a redução das emissões de carbono e a manutenção do aquecimento global abaixo de um grau e meio Celsius.



O Presidente da COP26 lembra a urgência de manter o ritmo do aumento da temperatura em linha com o acordado em Paris.



Um objetivo cada vez mais difícil, mas que a ciência afirma ainda ser possível, já que depende, tal como deixa claro o último relatório das Nações Unidas sobre alterações climáticas, exclusivamente da atividade humana.



A COP26 chama políticos e empresários à discussão, mas nas ruas da cidade escocesa estão também milhares de ativistas do clima de todo o mundo que exigem medidas concretas.



Estão destacados cerca de dez mil agentes de todo o Reino Unido para garantirem a segurança e imporem a ordem.



Segundo as autoridades escocesas, é a maior operação de manutenção da ordem alguma vez realizada no país.