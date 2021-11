COP26. Jovens ativistas em destaque em mais um dia de cimeira

Foto: Tiago Passos - RTP

Os trabalhos da cimeira do clima prosseguem em Glasgow, com o dia a ser dedicado ao impacto das alterações climáticas nos oceanos. Mas cá fora, nas ruas da cidade escocesa, são os jovens que assumem todo o protagonismo, com uma greve e marcha climática estudantil que irá contar com a presença da ativista sueca Greta Thunberg.