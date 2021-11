COP26. Mais de 40 países aderem a aliança para eliminação do carvão

Além dos mais de 40 países que se comprometeram, na cimeira do clima, com a eliminação do Carvão,Ainda assim,

O Governo ucraniano compromete-se a pôr termo à produção de carvão até 2035. Outros países, como o Chile, Singapura, Azerbaijão, Eslovénia e Estónia pretendem chegar ao mesmo objetivo dentro de 15 anos.







Os signatários da aliança internacional comprometeram-se, concretamente, a pôr termo a todos os investimentos – internos ou externos - em políticas energéticas assentes no carvão.

“O fim do carvão está à vista”

O secretário de Estado britânico para a Energia e Negócios, Kwasi Kwarteng, arriscou afirmar que “o fim do carvão está à vista”., acentuou o governante, citado na ediçãoda BBC.Todavia, o secretário de Estado “sombra”, o trabalhista Ed Miliband, tratou de apontar o que considera serem as brechas abertas por países como a China, entre os maiores emissores de poluentes do planeta.

“Muito aquém”

Igualmente ouvido pela BBC, Juan Pablo Osornio, à frente da delegação da organização ambientalista Greepeace à cimeira, advertiu que o texto do compromisso “continua a ficar muito aquém da ambição que é necessária quanto aos combustíveis fósseis nesta década crítica”.





“As letras pequenas [do acordo de aliança] parecem dar aos países uma enorme margem de manobra para escolherem o seu próprio calendário, apesar do cabeçalho luminoso”, acrescentou.







Globalmente, em 2019, o carvão gerou cerca de 37 por cento da energia elétrica.









