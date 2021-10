COP26. Ministro do Ambiente pouco otimista

O Ministro do Ambiente está pouco otimista em relação à próxima cimeira do clima das Nações Unidas. A uma semana do início da COP26 na Escócia - a mais importante depois da assinatura do acordo de Paris. João Matos Fernandes diz que até há poucos dias 75 líderes,ainda, não tinham entregue as declarações de compromisso.