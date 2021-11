COP26. Trinta países e seis grandes fabricantes comprometem-se a acabar com carros a combustão até 2035

"Como representantes de governos, empresas e outras organizações com influência sobre o futuro da indústria automóvel e do transporte rodoviário, comprometemos-nos a acelerar rapidamente a transição para veículos com emissão zero para atingir os objetivos do Acordo de Paris", lê-se na

tem como objetivo que "todas as vendas de camiões e carros novos tenham emissões zero em todo o mundo até 2040, e o mais tardar em 2035 nos principais mercados", avança o Esta aliança com cem signatários vai ser apresentada oficialmente, esta quarta-feira, na Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP26) e, avança o El País





"Como governos, trabalharemos para que todas as vendas de carros e camiões novos tenham emissão zero até 2040 ou antes, ou até 2035 nos principais mercados".



O setor dos transportes, recorde-se, é responsável por cerca de 20 por cento das emissões globais de gases de efeito de estufa, e quase 90 por cento deve-se só ao tráfego rodoviário.No entanto, países importantes da indústria automóvel como os Estados Unidos, a China, a Alemanha, a França e Espanha, ficam para já de fora deste acordo.

Quanto aos fabricantes de automóveis, são signatárias seis grandes empresas globais: a Ford, a General Motors, a Volvo, a Mercedes-Benz, a Jaguar Land Rover e a BYD da China.



ONU e UE propõem fim de veículos poluentes a partir de 2035



Esta aliança vai ser apresentada na COP26 e vai ao encontro dos apelos que António Guterres, Secretário-Geral da ONU, fez no mês passado antes da cimeira, exortando os países mais desenvolvidos a acabarem com a produção de veículos a combustão a partir de 2035.



Recentemente, a Comissão Europeia também propôs o fim desse tipo de automóveis, a partir de 2035, mas a proposta europeia ainda não está finalizada nas instituições comunitárias e nos 27 Estados-membros. Por isso é que, para já, Espanha, França e Alemanha não subscreveram este acordo.



A Espanha, por exemplo, estabeleceu na sua recente Legislação para as Alterações Climáticas 2040 como a meta para pôr fim à vendas de carros com emissões poluentes. E, segundo a delegação espanhola presente na COP26, a norma prevê que essa data seja automaticamente modificada e 2035 seja fixada se for o que todas as instituições europeias acordarem.



Os governos regionais e até cidades, que se comprometam a trabalhar para que as "frotas de carros e camiões próprios ou alugados sejam veículos com emissão zero até 2035", podem também aderir a esta aliança.





"Apelamos a todos os países desenvolvidos para fortalecer a colaboração e oferta de apoio internacional para facilitar uma transição global, equitativa e justa", escreveram os signatários.