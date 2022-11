COP27. Financiamento climático deve ser uma prioridade, dizem ambientalistas

Os ambientalistas apelam a medidas concretas para travar o aquecimento global.



O primeiro-ministro português está esta segunda e terça-feira no Egito para defender uma transição mais inclusiva e uma repartição mais equilibrada do financiamento climático.



As Nações Unidas renovam o apelo a medidas urgentes para conter as alterações climáticas e travar o aquecimento global.



Em trinta anos, duplicou a subida do nível das águas do mar. Os últimos oito anos foram os mais quentes registados na história.



O movimento greve climática estudantil inicia hoje um protesto que inclui a ocupação de escolas e universidades. Os estudantes exigem o fim dos combustíveis fósseis até 2030.



Portugal tem, na opinião de Francisco Ferreira da associação ZERO, uma oportunidade para mostrar o que faz bem em relação às energias renováveis, mas deve ao mesmo tempo aproveitar para refletir sobre as fragilidades no país.