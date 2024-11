COP29. Ambientalistas criticam progresso "lento" das negociações face à urgência climática

Por seu lado, a Greenpeace acredita que se pode tomar uma decisão contundente, apesar da ausência de muitos líderes mundiais.

Um dos momentos altos desta semana foi a intervenção do presidente do governo espanhol, Pedro Sánchez, que abordou a catástrofe provocada pela DANA em Espanha, especialmente em Valência: "só há uma coisa tão importante como ajudar as vítimas desta terrível tragédia em Valência, é evitar que aconteça de novo".

Sánchez reafirmou ainda o compromisso do governo em promover o financiamento climático de uma forma justa e economicamente sustentável, focada nos setores, atividades e indivíduos que "ainda não estão a pagar a parte que lhes corresponde".

Em declarações à Europa Press, o representante da Greenpeace Espanha, que integra a delegação internacional da Greenpeace na COP29, Pedro Zorrilla, elogiou o facto de o presidente ter destacado que a transição energética e ecológica beneficia a sociedade como um todo, salientando a necessidade de "impor impostos de acordo com o princípio do poluidor-pagador" e de "acabar rapidamente com os combustíveis fósseis".

Para Zorrilla, isto ajuda as negociações a avançarem no sentido certo, embora tenha lamentado que Sánchez não tenha transferido este discurso para Espanha. Além disso, criticou o facto de não ter feito qualquer anúncio de medidas concretas.

Muitos líderes europeus estiveram ausentes da COP29, nomeadamente o Presidente dos Estados Unidos (EUA), Joe Biden, o seu homólogo russo Vladimir Putin e o chinês Xi Jinping, entre muitos outros. O representante da Greenpeace Espanha arriscou que estas ausências podem ter a ver com o resultado das eleições nos EUA, bem como com o tema central das discussões na Cimeira, o Novo Objetivo Coletivo Quantificado (NOCC).

Este é um elemento do Acordo de Paris concebido para estabelecer uma meta financeira para apoiar as nações em desenvolvimento nas suas ações climáticas. O atual é de 100 mil milhões de dólares anuais e é considerado insuficiente.

Esta primeira semana da COP29 encerrou com o acordo das regras para um mercado centralizado de carbono. Estes "mercados" estão enquadrados no Acordo de Paris, que permite aos países colaborarem entre si para atingirem os seus objetivos de redução de emissões.

O representante da Greenpeace Espanha considera-os "maus" e com critérios "tão vagos que permitem tudo".

Por sua vez, o coordenador do Clima e Energia dos Ecologistas em Ação, Javier Andaluz Prieto, manifestou à Europa Press a sua "frustração" pelo facto de "a primeira decisão" da cimeira ter sido "deitar fora o trabalho que havia sido feito nos três anos anteriores no NOCC.

Andaluz Prieto negou que o acordo sobre os mercados de carbono seja "uma decisão positiva" e alertou que conduzem à "dupla contabilidade" e à introdução de "distorções na luta climática". Para este dirigente, poderiam ser eliminados se o "financiamento climático correspondente" fosse aprovado ao mesmo tempo.

A Ecologistas em Ação foi uma das organizações que se manifestou contra o "genocídio" em Gaza. "O dinheiro gasto com os exércitos durante um ano inteiro poderia ser utilizado para pagar durante quatro anos o financiamento que todo o continente africano necessita para a mitigação, redução de emissões e adaptação", sublinhou.

A responsável pelo Clima e Energia da WWF Espanha, Mar Assunção, alertou que "as coisas estão a andar demasiado devagar" para a "urgência" necessária face à emergência climática e pediu ao governo que a União Europeia lidere a luta contra as alterações climáticas e indicou que os mercados de carbono são "um bom instrumento", mas a WWF considera que "em caso algum" podem substituir a redução das emissões.