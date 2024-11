Há uma proposta para o aumento do finaciamento climático aos países mais pobres, mas ainda aquém das expectativas. União Europeia, Estados Unidos e outros países ricos estão dispostos a disponibilizar 300 mil milhões de euros por ano até 2035. As negociações prosseguem em Baku, capital do Azerbeijão, onde a COP29 entra hoje em prolongamento.