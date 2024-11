Ouvido pelos enviados especiais da RTP a Baku, no termo do primeiro dia da Conferência da ONU sobre Alterações Climáticas, o advogado e geógrafo brasileiro André Castro Santos, do LACLIMA e do Observatório do Clima, admitiu que "fica difícil ouvir sempre as mesmas promessas", mas os passos que vão sendo dados, embora "pequenos", são "importantes".