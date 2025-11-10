COP30. Começa a Conferência do Clima das Nações Unidas

Francisco Ferreira, da associação ambientalista ZERO, entende queMas é preciso começar a encontrar formas de conter os impactos das alterações climaticas.O presidente da ZERO explica que ainda há 25 países sem estratégia de adaptação e outros têm os planos de adaptação desatualizados ou falta-lhes dinheiro para por as medidas em prática.Nesta COP, o objetivo é garantir cerca de 34 mil milhões de euros por ano dedicados à adaptação para os países em desenvolvimento - um financiamento que tem vindo a diminuir nos últimos três anos.No Brasil estão, prontas para uma, em busca de soluções para a crise climática.A comitiva portuguesa é liderada pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, que inaugura hoje o pavilhão de Portugal na COP30.