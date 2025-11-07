Mundo
COP30. Portugal garante que vai reduzir 55% das emissões até 2030
Presente na cimeira do Clima no Brasil, o primeiro-ministro português deixou o compromisso de até 2030 reduzir até 55 por cento as emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera, bem como a neutralidade destas emissões até 2045.
(Rita Fernandes - Antena 1)
Neste primeiro dia de plenário do clima Montenegro anunciou o contributo de um milhão de euros para o fundo das florestas tropicais e destacou as consequências que as alterações climáticas têm afetado Portugal.
As emissões de gases com efeito de estufa na União Europeia diminuíram 2,5 por cento em 2024, segundo valores estimados num relatório hoje divulgado pela Agência Europeia do Ambiente.
Um documento hoje divulgado sobre o relatório a AEA diz que a União Europeia “continua em grande parte no bom caminho” para atingir as metas de 2030 de redução das emissões líquidas de GEE.