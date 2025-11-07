COP30. Portugal garante que vai reduzir 55% das emissões até 2030

(Rita Fernandes - Antena 1)





Neste primeiro dia de plenário do clima Montenegro anunciou o contributo de um milhão de euros para o fundo das florestas tropicais e destacou as consequências que as alterações climáticas têm afetado Portugal.





As emissões de gases com efeito de estufa na União Europeia diminuíram 2,5 por cento em 2024, segundo valores estimados num relatório hoje divulgado pela Agência Europeia do Ambiente.





Um documento hoje divulgado sobre o relatório a AEA diz que a União Europeia “continua em grande parte no bom caminho” para atingir as metas de 2030 de redução das emissões líquidas de GEE.





Segundo os dados mais recentes, os Estados-membros esperam alcançar uma redução líquida das emissões de 54 por cento até 2030 face aos níveis de 1990, ligeiramente abaixo da meta de redução de 55 por cento, mas isto só acontecerá, salienta a AEA, “desde que os Estados-Membros da UE implementem integralmente as políticas e medidas atuais e planeadas”.