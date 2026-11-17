Francisco Ferreira da Associação Ambientalista Zero, presente nesta conferência, lembra que é preciso reduzir mais as emissões de gases com efeito de estufa.Mas não só. Além da redução de emissões e da proteção do oceano, a proteção das águas internacionais também são tema em discussão esta terça feira em Antalya, Turquia.O tratado do alto mar foi um passo importante e vai ajudar, destaca o ambientalista, a preservar as áreas oceânicas que não pertencem à jurisdição de qualquer país.