Mundo
COP31 hoje com foco no oceanos
Esta terça-feira os oceanos estão no centro das atenções da Conferencia do Clima das Nações Unidas, com a ideia de que sem proteger os mares e os ecossistemas marinhos não é possível atingir as metas climáticas globais.
Francisco Ferreira da Associação Ambientalista Zero, presente nesta conferência, lembra que é preciso reduzir mais as emissões de gases com efeito de estufa.
Mas não só. Além da redução de emissões e da proteção do oceano, a proteção das águas internacionais também são tema em discussão esta terça feira em Antalya, Turquia.
O tratado do alto mar foi um passo importante e vai ajudar, destaca o ambientalista, a preservar as áreas oceânicas que não pertencem à jurisdição de qualquer país.
Mas não só. Além da redução de emissões e da proteção do oceano, a proteção das águas internacionais também são tema em discussão esta terça feira em Antalya, Turquia.
O tratado do alto mar foi um passo importante e vai ajudar, destaca o ambientalista, a preservar as áreas oceânicas que não pertencem à jurisdição de qualquer país.