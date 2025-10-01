Copenhaga acolhe Conselho Europeu informal e 7ª Cimeira da Comunidade Política

por Andrea Neves - Antena 1

Os lideres da União Europeia discutem esta quarta-feira, em Copenhaga, o reforço da defesa do continente e o apoio à Ucrânia. Um encontro sob a égide do Conselho Europeu informal na Dinamarca, que preside nesta altura aos destinos europeus.

Um encontro que se faz sob medidas de segurança muito apertadas depois de uma série de violações dos espaços aéreos de Polónia, Estónia e Roménia.

Uma das prioridades desta cimeira é o muro de drones para defender e proteger o continente europeu, que terá a capacidade de detetar e de abater drones russos que tentem entrar em território europeu.

A ideia foi lançada por Von der Leyen poucas horas depois de cerca de duas dezenas de drones russos terem entrado no espaço aéreo polaco.

Mas a mesma cidade é palco de outro grande encontro europeu e acolhe a 7.ª Cimeira da Comunidade Politica.
