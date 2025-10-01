Copenhaga acolhe Conselho Europeu informal e 7ª Cimeira da Comunidade Política
Os lideres da União Europeia discutem esta quarta-feira, em Copenhaga, o reforço da defesa do continente e o apoio à Ucrânia. Um encontro sob a égide do Conselho Europeu informal na Dinamarca, que preside nesta altura aos destinos europeus.
Um encontro que se faz sob medidas de segurança muito apertadas depois de uma série de violações dos espaços aéreos de Polónia, Estónia e Roménia.
A ideia foi lançada por Von der Leyen poucas horas depois de cerca de duas dezenas de drones russos terem entrado no espaço aéreo polaco.