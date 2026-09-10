Copernicus. Agosto de 2026 foi o mês mais quente alguma vez registado em todo o mundo

Temperatura global do ar à superfície

“A Europa Ocidental teve o seu verão mais quente de que há registo, superando o antigo recorde de 2003. A época de 2026 foi marcada por uma sucessão de ondas de calor excecionalmente precoces, persistentes e intensas em toda a região”, indica ainda o estudo agora divulgado.





Aliás, este verão, as condições foram muito mais secas e quentes "do que a média no oeste e centro da Europa, no sul da Escandinávia e no sudeste da Europa".



"O défice de precipitação, mais acentuado nas regiões ocidentais em Junho, deslocou-se progressivamente para leste durante a estação".



A falta de chuva em algumas regiões, as ondas de calor e o tempo seco proporcionaram uma "seca excecional" e "incêndios florestais" em muitas regiões da Europa.



Pelo contrário, no oeste da Península Ibérica, o sul da Grécia, o sul da Turquia, Chipre e o nordeste da Europa, "apresentaram condições mais húmidas do que a média".

Oceanos mais quentes

Não é só a terra que está a aquecer. A temperatura média nos oceanos extrapolares - as zonas oceânicas situadas fora das regiões polares extremas e das calotas de gelo - foi a mais elevada alguma vez registada para o mês de agosto, atingindo os 21,07°C e superando, assim, o anterior recorde de agosto de 20,98°C, registado em 2023.





Em agosto, a TSM média extrapolar foi também a mais elevada alguma vez registada em qualquer época do ano. As temperaturas dos oceano têm estado excecionalmente elevadas em grande parte do Pacífico tropical, principalmente por ser das zonas onde mais se sentem os impacto do fenómeno metereológico El Niño.

"Em toda a Europa, as TSM atingiram recordes históricos para agosto ao longo da costa atlântica e no Mediterrâneo ocidental, associados a ondas de calor marinhas fortes ou severas generalizadas", esclarecem os especialistas.





As conclusões deste relatório da Copernicus indicam que a "temperatura global recorde refletiu não só temperaturas recorde da superfície do mar fora das regiões polares", mas também temperaturas recorde nas superfícies terrestres.



O Copernicus é responsável pela observação da Terra do programa espacial da União Europeia, que analisa o planeta e o ambiente para benefício de todos os cidadãos europeus.



O mês de agosto que passou foi o mais quente de que há registo, empatando com julho de 2023.”, refere em comunicado o Serviço de Alterações Climáticas Copernicus (C3S), implementado pelo Centro Europeu de Previsões Meteorológicas de Médio Prazo (ECMWF).Além da temperatura média global do ar à superfície estar 1,65 °C acima da linha de base pré-industrial estimada, adianta o relatório, “, tendo registado “a maior média mensal de temperatura da superfície do mar (TSM) já registada no oceano extrapolar, empatada com março de 2024, e a maior TSM diária global já registada sobre o oceano extrapolar, de 21,11 °C”.explicou Samantha Burgess, Líder Estratégica para o Clima no ECMWF, no comunicado.“Combinadas com temperaturas recorde da superfície do mar e o verão mais quente já registado na Europa Ocidental,”, acrescentou a especialista.O último mês destacou-se no fim daquele que já é considerado o “verão mais quente de que há registo na Europa Ocidental” e superou o recorde anterior registado em 2003. Recorde-se que esta região do continente europeu enfrentou “novas ondas de calor em agosto, dando continuidade a uma sequência excecional de calor extremo que começou em maio”.Os registos indicam que a temperatura média global do ar à superfície em agosto deste ano foi de 16,96°C. Isto é:. E o período de verão, de junho a agosto, “foi o mais quente alguma vez registado a nível global, em pé de igualdade com 2024”.Especificamente na Europa, a temperatura em terra foi de 20,26 °C. o que significa que esteve 1,10 °C acima da média, sendo o quarto agosto mais quente de que há registo no continente, superando as temperaturas registadas no mesmo período em 2022 e 2024.