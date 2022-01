Coração de porco em corpo humano. Primeiro transplante sem rejeição imediata

, disse David Bennet antes da cirurgia, segundo o Hospital Universitário de Maryland. "Eu quero viver. Eu sei que é um tiro no escuro, mas é a minha última hipótese. Estou ansioso para sair da cama depois de recuperar", afirmou Bennet antes da operação.

Com 57 anos, Bennet foi hospitalizado de urgência há seis semanas. Sofria de uma arritmia com risco de vida e ficou ligado a uma máquina de bypass coração-pulmão.





O doente David Bennet com o cirurgião Bartlet Griffith, antes da intervenção | Hospital Universitário de Maryland - Reuters



Na véspera do ano novo, as autoridades de saúde norte-americanas autorizaram a cirurgia inédita.





O médico, Bartley Griffith, que tem investigado e aperfeiçoado as técnicas de transplante de corações de porco para humanos, descreve a "cirurgia inovadora" como forma de salvar vidas.





, sustentou Griffith em comunicado, citado na NBC. "Estamos a proceder com cautela, mas também estamos otimistas de que esta cirurgia inédita no mundo fornecerá uma nova opção importante para os pacientes no futuro", disse.Griffith e Muhammad M. Mohiuddin, professor de cirurgia da Faculdade de Medicina de Maryland, em Baltimore, explicaram que o, de acordo com agência de notícias AFP.O doente tinha sido considerado inelegível para um transplante humano, depois de os médicos considerarem que a condição de saúde era muito debilitada. Mesmo sem garantias não havia outra opção, disse o filho de Bennet.Mas a autorização especial das autoridades de saúde do país para a possibilidade de usar órgãos de animais, tendo em vista o chamado, abriu a possibilidade de os cirurgiões do Centro Médico da Universidade de Maryland realizarem a operação.

Para responder ao número elevado de doentes do coração e a escassez de órgãos humanos doados para transplante, já é comum o uso de válvulas cardíacas de porco em humanos.





"Se isto funcionar, haverá um suprimento infinito destes órgãos para pacientes que estão em sofrimento", explicou Mohiuddin.





Um dia depois da cirurgia o Bennet, sempre cuidadosamente monitorizado, já respirava de forma autonoma e encontra-se estável.







Coração de porco transplantado | Hospital Universitário de Maryland - Reuters





"Nós nunca fizemos isto num humano e eu prefiro pensar que nós demos a Bennet uma opção melhor do que teria sido continuar na terapia", acredita Griffith.

Segundo o cirurgião, as próximas semanas são críticas e acrescentou: "