Coragem das mulheres da resistência timorense continua viva defende ministra

"Que nenhuma menina pense que os seus sonhos são demasiado grandes. Que nenhuma jovem acredite que o seu lugar na sociedade está limitado pelo facto de ser mulher", afirmou Dulce Soares.

"Se ontem as mulheres timorenses ajudaram a conquistar a liberdade, hoje têm um papel igualmente fundamental na construção do futuro da nossa Nação e nas diferentes áreas da nossa sociedade", salientou a ministra.

Dulce Soares falava antes da projeção do documentário "Mátria", divulgado pela primeira vez em 2024, e que representa um testemunho sobre o papel desempenhado pelas mulheres durante a luta pela independência do país.

Segundo a ministra, é responsabilidade dos mais velhos ensinar aos jovens que a "liberdade que hoje possuem foi o sonho pelo qual tantas gerações lutaram".

"E é igualmente importante que cada criança timorense conheça a história daquelas mulheres e compreenda que também tem a capacidade de transformar o seu país", afirmou.

O documentário foi hoje transmitido em simultâneo em todos os municípios de Timor-Leste no âmbito de uma colaboração entre o Arquivo e Resistência de Timorense e dos Centros de Aprendizagem e Formação Escolar (Escolas CAFE) no âmbito das celebrações do Dia Nacional da Mulher, que se assinalou na terça-feira.

"A projeção do documentário representa uma oportunidade para dar voz a estas mulheres e para recordar que a independência de Timor-Leste foi uma conquista coletiva, na qual as mulheres desempenharam um papel fundamental", acrescentou a ministra.