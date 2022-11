Coreia do Norte. Analistas divididos sobre razão do inesperado aparecimento da filha de Kim Jong-Un

Alguns analistas acreditam que, ao apresentar a sua possível sucessora,Contudo, há quem tenha dúvidas sobre as perspetivas de liderança da filha de Kim Jong-Un.A autora sul-coreana Chun Su-jin afirma que, sendo que esta ascensão de uma mulher ao poder não tem precedentes numa “dinastia” dominada exclusivamente por homens.O diretor da North Korea Leadership Watch, Michael Madden, argumenta, por sua vez, que Kim Jong-Un tem apenas 38 anos e por isso, caso não sofra nenhum problema de saúde que leve à sua incapacidade ou morte,Michael Madden observa ainda que Kim Jong-un parece mais recetivo à mudança do que os seus antepassados, tendo contribuído para a ascensão ao poder de várias mulheres, nomeadamente a sua irmã, Yo Jong, e Choe Son Hui, a primeira mulher a ser ministra dos Negócios Estrangeiros no país.Darcie Draudt, da Escola de Princeton de Assuntos Públicos e Internacionais, acredita que se, durante a próxima década, a filha do atual líder, se associar ao desenvolvimento económico e aos programas de mísseis e armas nucleares, então poderá assumir o cargo do pai. A analista acredita que, no país, o interesse pela defesa do desenvolvimento militar e económico importa mais do que o género.Há ainda peritos que defendem que, mensagem frequentemente difundida pelos meios de comunicação estatais.Chun Su-jin garante que o líder está apenas a “encenar um espetáculo de que é um pai amoroso, e não apenas um ditador brutal que dispara mísseis”.

Também Yang Moo-jin, presidente da Universidade de Estudos da Coreia do Norte de Seul, afirmou que a presença da criança deveria ser vista através de uma “lente doméstica”. O analista acredita que o líder aproveitou o lançamento bem-sucedido do míssil - “motivo de celebração nacional” para os norte-coreanos – para ser visto a passar algum tempo de qualidade com a filha, humanizando a sua imagem.







“Ao mostrar a sua família como boa e estável, mostra-se como um líder para as pessoas normais", afirmou Yang Moo-jin.