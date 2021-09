Coreia do Norte anuncia teste de míssil com capacidade para atingir o Japão

De acordo com a agência KCNA, os disparos foram feitos, sábado e domingo, na presença de altos responsáveis norte-coreanos.



Os mísseis terão feito um voo pré-programado sem nunca sair do espaço aéreo norte coreano, tendo caído no mar. O alcance do míssil – 1.500 quilómetros – dota Pyongyang de uma arma com a capacidade de atingir o Japão.



Os mísseis são uma “arma estratégica de grande importância”, refere a agência oficial de notícias da Coreia do Norte. Uma foto publicada no jornal norte-coreano Rodong Sinmun mostrava dois mísseis, um a ser disparado, outro em pleno voo.



“Este será o primeiro míssil de cruzeiro na Coreia do Norte a ser explicitamente designado como tendo uma ‘função estratégica. Este é um eufemismo comum para sistema com capacidade nuclear”, explicou Ankit Panda, membro do think-tank Carnegie Endowment for International Peace, nos Estados Unidos.



Os testes do fim-de-semana colocam em evidência os progressos do programa de armamento da Coreia do Norte, apesar das sanções da comunidade internacional ao regime de Kim Jong Un. As negociações que visam o desmantelamento do programas nucleares e de mísseis balísticos de Pyongyang estão paradas desde 2019.



As resoluções do Conselho de Segurança da ONU proíbem a Coreia do Norte de testar mísseis balísticos mas não de mísseis de cruzeiro, por considerar os primeiros mais perigosos por poderem levar cargas maiores e mais poderosas, serem capazes de percorrer maior distância e a uma velocidade mais rápida.



O vizinho Japão reagiu à notícia, dizendo ter “preocupações significativas”, enquanto os militares norte-americanos considera que os testes do fim-de-semana constituem uma ameaça à comunidade internacional.