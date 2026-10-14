Coreia do Norte anuncia testes de lançamento de mísseis de cruzeiro

Os mísseis foram disparados na quarta-feira em direção ao Mar do Japão (leste), sem "qualquer impacto negativo na segurança dos países vizinhos", acrescentou a KCNA.

Os militares lançaram dois tipos destes mísseis, de tipo estratégico --- passíveis de transportar ogivas nucleares --- e que podem ser lançados de submarinos, segundo a imprensa oficial. Não foi especificado se foram lançados a partir de um submarino ou de uma plataforma de testes subaquática.

A Coreia do Norte lançou na segunda-feira vários mísseis balísticos em direção ao mar do Japão, dias após a Coreia do Sul realizar um teste com um míssil hipersónico.