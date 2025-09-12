Coreia do Norte. Aumenta número de execuções por distribuição e visualização de conteúdos estrangeiros

As Nações Unidas publicaram um relatório no qual revelam que a pena de morte está a ser cada vez mais usada contra cidadãos norte-coreanos, especialmente aqueles que são apanhados a consumir fontes de informação estrangeiras como filmes e programas de televisão. Uma outra condenação frequente na Coreia do Norte é a utilização de trabalhos forçados em campos prisionais.