Coreia do Norte destrói local que acolheu reuniões de famílias separadas

"A demolição do centro de reuniões do Monte Kumgang é um ato desumano que desrespeita os desejos sinceros das famílias separadas", disse um porta-voz do Ministério da Reunificação da Coreia do Sul.

A Coreia do Sul "apela à interrupção imediata destas ações" e "expressa o seu profundo pesar".

Esta "demolição unilateral pela Coreia do Norte não pode ser justificada em nenhuma circunstância, e as autoridades norte-coreanas devem assumir a total responsabilidade por esta situação", acrescentou o porta-voz.

Desde 1988, mais de 133.600 sul-coreanos registaram-se como "famílias separadas", o que significa que têm familiares no Norte, do outro lado da zona desmilitarizada que separa o Norte e o Sul.

Cerca de 36 mil destes sul-coreanos ainda estarão vivos, de acordo com dados oficiais.

Algumas famílias foram selecionadas aleatoriamente para participar em ocasionais reuniões transfronteiriças realizadas no resort turístico de Mount Kumgang, no sudeste da Coreia do Norte.

A última reunião deste tipo ocorreu em 2018. Mas o evento tem sido sujeito aos caprichos das relações intercoreanas e frequentemente utilizada como ferramenta de negociação pela Coreia do Norte.