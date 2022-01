Coreia do Norte disparou novo míssil balístico

A Coreia do Norte disparou pela terceira vez em uma semana um míssil balístico para o seu mar oriental. O projéctil lançado de terra atingiu uma velocidade 10 vezes superior à do som e segundo a comunicação social norte-coreana caiu no mar quase a mil quilómetros de distância da origem.

.

Pela primeira vez desde 2020 o teste foi testemunhado pelo lider norte-coreano Kim Jong Un.

.

Além de um aumento significativo da velocidade relativamente aos misseis balísticos convencionais, os hipersónicos testados pela Coreia do Norte apresentam uma manobralidade acrescida que os torna mais eficazes perante os atuais sistemas de defesa.