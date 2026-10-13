Coreia do Norte e Rússia acordam alargar cooperação em caso de catástrofes

Na segunda-feira, o ministro norte-coreano da Prevenção de Catástrofes, Kim Chol-nam, assinou, juntamente com o ministro russo das Situações de Emergência, Aleksandr Kurenkov, um plano de cooperação para os próximos três anos, num contexto de reforço das relações bilaterais.

Durante as conversações, os dois lados trocaram experiências e analisaram os "resultados alcançados por ambos os países na área da prevenção de catástrofes, além de abordarem questões relacionadas com a promoção do intercâmbio e da cooperação bilateral".

A visita desta delegação russa surge na sequência de outra semelhante em julho de 2025, precisou a agência de notícias sul-coreana Yonhap, bem como da assinatura, entre Moscovo e Pyongyang, de um acordo sobre a formação de especialistas e a cooperação científica e técnica, em dezembro passado.

A Coreia do Norte e a Rússia têm reforçado as relações em diversos domínios desde 2024, na sequência da assinatura de um acordo entre os líderes que inclui uma cláusula de defesa mútua em caso de agressão.

No final de setembro, as autoridades russas declararam ter convidado o líder norte-coreano, Kim Jong-un, a visitar o país.

Paralelamente a este reforço dos laços bilaterais, Seul estima que Pyongyang tenha destacado cerca de 15 mil soldados e mais de seis mil engenheiros e pessoal de construção para apoiar Moscovo na guerra contra a Ucrânia, tendo também fornecido armamento e equipamento militar, em troca de apoio económico e transferência de tecnologia de defesa para o país asiático.