Coreia do Norte está a construir o maior navio de guerra da sua força naval

O navio está em construção nas águas do estaleiro naval de Nampo, na costa ocidental da Coreia do Norte, cerca de 60 quilómetros a sudoeste da capital, Pyongyang.





Especialistas acreditam que se trata de uma fragata de mísseis guiados concebida para transportar mísseis em tubos de lançamento verticais para utilização contra alvos em terra e no mar.

Um general reformado da Coreia do Sul disse acreditar que a Rússia está a fornecer tecnologia à Coreia do Norte para os sistemas de mísseis da fragata.

Essas imagens revelavam que o navio de guerra poderá ter a capacidade de armazenar células de lançamento vertical utilizadas para disparar uma variedade de mísseis.





Segundo especialistas, a embarcação parece também estar equipada com um radar de matriz faseada, capaz de localizar ameaças e alvos com maior rapidez e precisão.

"Requer um grande orçamento"

Há quem duvide, porém, da capacidade da Coreia do Norte de utilizar este navio devido ao seu elevado custo.





“Operar um navio de guerra tão grande requer um grande orçamento. Não precisam apenas de o construir, precisam também de uma equipa para o operar, e é caro operá-lo e ter todos os equipamentos e combustível necessários”, disse à CNN o legislador sul-coreano Kim Byung-kee.





“A fragata tem aproximadamente 140 metros de comprimento, o que a torna o maior navio de guerra fabricado na Coreia do Norte”, explicaram Joseph Bermudez Jr. e Jennifer Jun, do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, à CNN.Segundo os analistas, que estudaram as imagens recolhidas a 6 de abril pelas empresas de tecnologia espacial Planet Labs e Maxar Technologies,O fabrico deste navio já era esperado, já que o regime de Kim Jong-un tem valorizado a rápida modernização das suas Forças Armadas, desenvolvendo uma série de novas armas e testando mísseis balísticos intercontinentais que podem atingir alvos a 15 mil quilómetros de distância.Outras imagens da embarcação tinham já surgido, no final do ano passado, numa reportagem da Televisão Central Coreana sobre a sessão plenária de fim de ano do Partido dos Trabalhadores. Nesse vídeo, o líder Kim Jong-un surgia a inspecionar a construção do navio.A Marinha da Coreia do Norte possui atualmente cerca de 400 embarcações de patrulha e 70 submarinos, de acordo com a estimativa de 2021 da Agência de Informações de Defesa dos EUA. A maioria desses navios são antigos e pequenos.Segundo Joseph Dempsey, analista do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos,. Essas fragatas, com 1.600 toneladas e construídas no início da década de 1970, estarão obsoletas.Em setembro, Kim Jong-un inspecionou o local onde a Coreia do Norte pretende construir um novo porto naval."Agora queque não podem ser ancorados nas instalações existentes, a construção de uma base naval para operar os últimos grandes navios de guerra tornou-se uma tarefa urgente", disse na altura o líder norte-coreano.