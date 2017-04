Coreia do Norte falha lançamento de um míssil

FOTO: Reuters

O míssil foi detetado pelo exército americano às 11h20 locais. O vice-presidente norte-americano, que está a caminho da Coreia do Sul, já foi informado da tentativa falhada e está em contacto com Donald Trump.



Até ao momento, a Coreia do Norte realizou cinco testes nucleares e lançou vários mísseis. Também no ano passado fracassou na tentativa de assinalar o aniversário do nascimento do fundador do país com o lançamento de um míssil.



Os norte-coreanos reagiram com surpresa e descrença à notícia de que o teste falhou.

Pentágono confirma lançamento falhado



O Departamento de Defesa dos Estados Unidos já disse ter informação da explosão do míssil no lançamento: "O comando das forças dos EUA no Pacífico detetou e seguiu o que acreditamos ser um míssil norte-coreano disparado às 11:21 do Havaí em 15 de abril [5:51 de hoje em Pyongyang]", disse Dave Benham, porta-voz do Pentágono, acrescentando que "o míssil explodiu quase imediatamente".



O Pentágono disse desconhecer o tipo de míssil usado nesta tentativa de lançamento.



Os Estados Unidos confirmaram, assim, informação dada minutos antes pelo Ministério da Defesa da Coreia do Sul.



A Coreia do Norte tinha mostrado este sábado vários mísseis balísticos, incluindo um possível novo projétil de alcance intercontinental, num desfile militar para assinalar o aniversário do fundador do país, numa altura de grande tensão com os Estados Unidos.

Pyongyang desfilou arsenal



No dia que marcou o 105.º aniversário do nascimento de Kim Il-sung, avô do atual líder norte-coreano, o regime fez desfilar pelo centro de Pyongyang e sobre camiões um tipo de projétil nunca antes exibido em público e que poderá ser um novo míssil balístico intercontinental (ICBM) de combustível sólido, escreveu a agência Efe.



No início do ano, o líder norte-coreano, Kim Jong-un, que presidiu ao desfile de sábado, advertiu que o país estava a ultimar o desenvolvimento de um ICBM que seria capaz de atingir território norte-americano.



Agora, além de mostrar mísseis de médio alcance Musudan e o misterioso e temido KN-08, que é lançado a partir de uma plataforma móvel e ainda não foi testado com êxito, desfilaram na praça Kim Il-sung vários dos últimos desenvolvimentos do regime como o Pukguksong-1 e Pukguksong-2, exibidos em público pela primeira vez.



O primeiro foi um míssil balístico lançado a partir de um submarino (SLBM) e o segundo um projétil de médio alcance lançado a partir de uma plataforma móvel e que foi testado pela primeira vez em fevereiro e voltou a ser testado em 05 de abril, um ensaio que levou Washington a responder com o envio de um porta-aviões com propulsão nuclear para a península.





c/ Lusa