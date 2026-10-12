Coreia do Norte lança "projétil não identificado" no mar do Japão

"A Coreia do Norte dispara um projétil não identificado no mar do Leste", indicou num comunicado o Estado-Maior Conjunto sul-coreano, utilizando o nome coreano do mar do Japão.

Este lançamento surge na sequência do teste de lançamento, realizado por Seul na quinta-feira, de um veículo planador hipersónico, a primeira arma sul-coreana deste tipo fabricada no território nacional.

Os planadores hipersónicos são lançados para a alta atmosfera por propulsores de foguetão, descendo depois sobre o alvo a uma velocidade pelo menos cinco vezes superior à do som.

O teste ocorreu, por sua vez, na sequência de um lançamento de um míssil hipersónico norte-coreano, de alcance intermédio, que, de acordo com Pyongyang, tinha recorrido à inteligência artificial.

No final de setembro, eclodiu um novo diferendo diplomático entre os dois vizinhos, que tecnicamente ainda se encontram em guerra, após a explosão de minas na Zona Desmilitarizada que os separa, tendo ferido três soldados sul-coreanos.

O governo e a força multinacional liderada pelos Estados Unidos na Coreia do Sul afirmaram que se tratava de minas norte-coreanas e acusaram Pyongyang de ter violado o acordo de armistício que pôs fim à Guerra da Coreia (1950-1953).

Seul exigiu desculpas do Norte, que negou qualquer responsabilidade e denunciou uma provocação.