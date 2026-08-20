Coreia do Norte lançou uma dezena de mísseis de curto alcance
O exército sul-coreano disse hoje que a Coreia do Norte lançou cerca de dez mísseis balísticos, depois do Presidente norte-americano anunciar que pretende encontrar-se com o líder norte-coreano ainda este ano.
A Coreia do Norte lançou "cerca de 10 mísseis balísticos de curto alcance a partir da região de Pyongyang", até ao mar do Japão, declarou um responsável do Estado-Maior Conjunto sul-coreano à agência noticiosa francesa France-Presse (AFP).
Pouco antes, Seul referiu que a Coreia do Norte havia lançado pelo menos "um projétil não identificado", informação corroborada pelo Ministério da Defesa japonês, que avançou poder tratar-se de um míssil balístico.
Este novo lançamento de mísseis por parte da Coreia do Norte ocorre um dia depois de Donald Trump ter anunciado que pretende reunir-se com Kim Jong-un antes do final do ano, numa altura em que procura retomar o diálogo com Pyongyang.
"Sim, vou reunir-me com ele", respondeu Trump quando questionado por jornalistas durante uma visita às obras em curso na Casa Branca, em Washington, sem precisar a data nem o local do encontro, que, a concretizar-se, será o primeiro entre os dois líderes desde o regresso do republicano à presidência.
Trump afirmou esta semana ter trocado recentemente mensagens com o dirigente norte-coreano, classificando os contactos como "muito positivos", embora a influente irmã de Kim, Kim Yo-jong, tenha declarado na quarta-feira desconhecer essas comunicações.
No domingo, o Presidente norte-americano anunciou também uma redução da dimensão dos exercícios militares conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, considerando que as manobras transmitiam uma mensagem errada a Pyongyang.