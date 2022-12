Coreia do Norte nega ter fornecido armas ao grupo russo Wagner

A reação surge depois do ministro da Defesa do Japão ter afirmado que a Coreia do Norte tinha enviado, em novembro, munições para a Rússia, por via ferroviária através da fronteira entre os dois países, e que nas próximas semanas poderia enviar novos carregamentos.

Segundo Seul e Tóquio, esta sexta-feira, Pyongyang lançou mais dois mísseis balísticos em direção ao mar ao largo da sua costa oriental que voaram a 35 quilómetros da área de Sunan.



, e não vale qualquer comentário ou interpretação”, afirmou um porta-voz do MNE norte-coreano à agência estatal KNCA.Na quinta-feira, a Casa Branca revelou que Pyongyang concluiu a entrega inicial de armas e mísseis de artilharia a uma organização paramilitar russa, o Grupo Wagner, para apoiar as forças russas na Ucrânia.A declaração do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte não fez qualquer menção ao Grupo Wagner.Washington calcula que a organização paramilitar tem cerca de 50 mil funcionários a combater na Ucrânia, incluindo 10 mil contratados e 40 mil condenados que o grupo recrutou nas prisões.Os mercenários do Grupo Wagner foram acusados pelo Ocidente e especialistas da ONU de vários abusos dos direitos humanos em África, principalmente na República Centro-Africana, Líbia e Mali.Na quarta-feira, o Departamento do Comércio norte-americano anunciou novas restrições à exportação que visam o Grupo Wagner, numa tentativa de restringir ainda mais o seu acesso a tecnologia e mantimentos.





c/agências