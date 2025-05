Coreia do Norte renova liderança militar após acidente com contratorpedeiro

A reforma militar aconteceu durante uma sessão do Partido dos Trabalhadores, na quarta-feira, de acordo com a agência de notícias estatal norte-coreana KCNA.

A reunião foi presidida pelo líder do regime, Kim Jong-un, tendo sido nomeados seis comandantes de unidade da cúpula militar, o diretor do gabinete de Artilharia e o responsável pelo gabinete de Segurança.

A sessão "chegou a uma conclusão importante sobre o reforço das capacidades de defesa nacional e a orientação e tarefas imediatas para as atividades militares e políticas das forças armadas" norte-coreanas, indicou a agência.

Durante a reunião, "foram discutidas e decididas medidas militares para manter firmemente a superioridade estratégica e tática em todos os aspetos", além de ter sido aprovada uma série de novos projetos nos campos da ciência e da indústria de defesa, continuou a KCNA.

A renovação dos líderes militares ocorre depois de um acidente, em 21 de maio, durante a apresentação de um novo contratorpedeiro norte-coreano, que naufragou parcialmente durante a cerimónia e na presença de Kim, que classificou o ocorrido como "um ato criminoso intolerável".

Altos funcionários foram detidos no âmbito da investigação sobre o incidente, entre eles o vice-diretor do departamento da Indústria de Munições do partido.

Este tipo de reconhecimento público de falhas técnicas ou administrativas por parte da Coreia do Norte é invulgar, dado que o regime costuma ocultar incidentes que possam ser interpretados como sinais de fraqueza ou incompetência, especialmente em setores estratégicos como o militar.

As mudanças militares ocorrem também poucos dias depois de a Coreia do Norte ter enviado a mensagem mais beligerante até ao momento à Administração do presidente norte-americano, Donald Trump, a quem acusou de querer promover um potencial cenário de guerra nuclear no espaço com a "Cúpula Dourada".