Coreia do Norte. Seul indica que Kim Jong-un irá nomear a filha como herdeira

O Serviço Nacional de Inteligência da Coreia do Sul afirma que Ju-ae poderá estar presente no congresso do partido único da Coreia do Norte, o Partido dos Trabalhadores, no final do mês, e que poderá receber um cargo partidário ou na hierarquia do Estado norte-coreano.



Esta quinta-feira, o deputado sul-coreano, Lee Seong-kwen, afirmou em conferência de imprensa que Ju-ae é agora a “sucessora designada” e não apenas “em estudo para ser sucessora”.



"Como Kim Ju-ae tem marcado presença em vários eventos, incluindo o aniversário de fundação do Exército Popular da Coreia e a sua visita ao Palácio do Sol de Kumsusan, e como foram detetados indícios de que ela expressou sua opinião sobre certas políticas de Estado, o Serviço Nacional de Inteligência (NIS) acredita que ela agora está apta a ser designada como sucessora", afirmou Lee Seong-kwen.



Até ao aparecimento público de Ju-ae, a sucessora mais provável era a irmã de Kim Jong-un, Kim Yo-jong, a única mulher que integra a Comissão norte-coreana de Defesa Nacional, que por várias vezes veio a público defender as políticas do regime, por vezes de forma mais agressiva do que o irmão.



Kim Ju-ae tem cerca de 13 anos – a idade verdadeira é desconhecida – e tem sido uma presença cada vez maior junto do pai em eventos oficiais da Coreia do Norte, algo que reforça as alegações sul-coreanas.



É a única filha conhecida do líder norte-coreano, Kim Jong-un, e veio a público pela primeira vez em 2013, após o jogador de basquetebol norte-americano, Dennis Rodman, ter afirmado que “pegou ao colo” a então bebé, durante uma viagem à Coreia do Norte.



Ju-ae apareceu publicamente pela primeira vez em 2022, e tem sido vista em vários eventos oficiais, como testes de mísseis e a visita ao mausoléu onde estão sepultados os líderes Kim Il-sung e Kim Jong-il, em janeiro.