Coreia do Norte volta a lançar vários mísseis após exercícios militares com EUA

O Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul anunciou num comunicado ter detetado, por volta das 05:20 locais (21:20 de sexta-feira em Lisboa), "vários mísseis balísticos de curto alcance lançados a partir da região de Wonsan", leste, em direção ao Mar do Japão.

As informações recolhidas por Seul e pelos serviços secretos norte-americanos foram transmitidas ao Japão, precisou a mesma fonte.

Pyongyang, que possui armas nucleares, tinha lançado cerca de dez mísseis balísticos para o mar em agosto, poucas horas depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, ter declarado que se encontraria com o líder norte-coreano Kim Jong Un antes do final do ano.

Estes disparos ocorreram após uma versão reduzida dos exercícios militares conjuntos anuais entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos, tendo Trump ordenado, no último momento, que se reduzisse a escala dos mesmos.

O Presidente norte-americano apanhou de surpresa o seu aliado próximo, a Coreia do Sul, ao considerar que estes exercícios anuais enviam "um sinal totalmente inadequado e hostil" à Coreia do Norte.

Desta vez, estes disparos ocorreram depois da Coreia do Sul, Estados Unidos e Japão realizarem, entre as passadas segunda e sexta-feira, os exercícios "Freedom Edge" em águas internacionais situadas a leste e a sul da ilha sul-coreana de Jeju.

No final de agosto, Pyongyang --- que, tecnicamente, continua em guerra com o Sul desde a década de 1950 --- tinha denunciado estas manobras marítimas, apresentadas por Seul como de natureza defensiva, alegando representarem uma "ameaça" para a Coreia do Norte e para a região.

Pyongyang sempre condenou os exercícios conjuntos entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul, considerando que se trata de ensaios para uma invasão do seu território, e lança regularmente mísseis por volta das datas em que estas manobras têm lugar.

A Coreia do Norte está sujeita a pesadas sanções internacionais devido aos programas de armas nucleares e mísseis balísticos.