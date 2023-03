Coreia do Sul. Acordo para indemnizar vítimas de trabalho forçado durante ocupação japonesa

Os países vizinhos Coreia do Sul e Japão, são atualmente importantes aliados dos Estados Unidos na região asiática e entre si desenvolvem importantes laços económicos mas nem sempre foi assim.







Na primeira metade do séc. XX, Japão ocupou a península coreana entre 1910 e 1945, submetendo pelo menos 780 mil cidadãos a trabalhos forçados para o esforço de guerra. Durante os 35 anos de colonização japonesa milhares de mulheres sul-coreanas foram reduzidas a escravas sexuais pelas tropas japonesas durante a Segunda Guerra Mundial, de acordo com dados das autoridades de Seul.





Este passado próximo ainda atormenta as relações diplomáticas entre os dois estados e para minorar a pressão dentro da Coreia do Sul, Seul anunciou um plano para indemnizar as vítimas dos trabalhos forçados.

O ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Park Jin acredita que este acordo de compensação oferece a oportunidade de criar "uma nova história para a Coreia e o Japão, indo além dos antagonismos e conflitos, para seguir em frente".

Park Jin, Ministro das Relações Exteriores da Coreia do Sul | Kim Hong-Ji - Reuters







"A cooperação entre a Coreia e o Japão é muito importante em todas as áreas da diplomacia, economia e segurança, face à grave situação internacional atual e à difícil crise global", acrescentou, indiciando preocupações com a Coreia do Norte.





sublinhou Jin.

Reação japonesa

O primeiro-ministro japonês, Fumio Kishida, acolheu a proposta e afirmou que trabalhará em estreita colaboração com Yoon.





O ministro das Relações Exteriores do Japão, Yoshimasa Hayashi, saudou a resolução sul-coreana, que, segundo ele, ajudará a "restaurar relações saudáveis" entre os dois países. Mas deixou claro que o tratado bilateral assinado em 1965 já tinha permitido a Seul obter indeminizações de 800 milhões de dólares provenientes de empresas japonesas.







Relembrou também uma 'declaração conjunta' de 1998, onde o então primeiro-ministro japonês Keizo Obuchi expressou um 'profundo remorso' pelos danos e sofrimento causados pela colonização japonesa da península coreana.

O plano de indemnização sul-coreano

Segundo o plano, a Coreia do Sul compensará ex-trabalhadores forçados através de uma fundação pública financiada por empresas do setor privado.





A proposta, apresentada pela primeira vez em janeiro, foi envolta em protestos por não incluírem as contribuições de empresas japonesas, nomeadamente, as condenadas pelos tribunais sul-coreanos para pagar indemnizações.





Em causa, está a Mitsubishi Heavy Industries e a Nippon Steel que se recusaram a comentar o acordo, escudando-se com a resolução do tratado de 1965, de acordo com a publicação britânica

Reações internas

Os grupos de vítimas e familiares reagiram ao anúncio do governo sul coreano reivindicando que a contribuição financeira e o pedido de desculpas venha diretamente das empresas japonesas envolvidas., defendeu Lim Jae-sung, advogado de várias vítimas, numa publicação na rede social Facebook, no domingo.Durante a conferência de imprensa de Park, manifestantes reuniram-se na rua, em frente do Ministério das Relações Exteriores em Seul, para dizerem: “É uma vitória completa do Japão, que afirmou que não pagará um único iene pela questão do trabalho forçado”, reiterou Lim Jae-sung.

O principal partido Democrata da oposição também não concorda com o plano classificando-o como “diplomacia submissa”.





, disse An Ho-young, porta-voz do partido, em comunicado. “As empresas japonesas envolvidas em crimes de guerra receberam indulgência sem sequer se mexerem, e o governo japonês conseguiu remover um problema tendo a graça de repetir declarações anteriores”, acrescentou.

Saudações norte-americanas: “novo capítulo”

We welcome today's historic announcements by the Republic of Korea and Japanese governments regarding the conclusion of their bilateral discussions. The ROK and Japan are two of our most important allies, and we are inspired by their work. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 6, 2023

Por sua vez, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, saudou o anúncio sul-coreano:Antony Blinken, secretário de estado norte-americano reiterou o aplauso, e vincou que é o plano