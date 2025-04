Coreia do Sul combate incêndio na tensa Zona Desmilitarizada

O incêndio, com origem ainda desconhecida, deflagrou quinta-feira no condado fronteiriço de Goseong, província de Gangwon, cerca de 200 quilómetros a nordeste de Seul, e alastrou para o interior da DMZ.

Dois helicópteros dos Serviços Florestais foram destacados para combater o incêndio, de acordo com a declaração do Estado-Maior Conjunto sul-coreano (JCS, na sigla em inglês).

Antes do início da operação aérea, o exército sul-coreano transmitiu avisos à Coreia do Norte.

O JCS acrescentou que não foram registados quaisquer danos no lado sul da Linha de Demarcação Militar e que a extinção do incêndio a sul dessa linha decorre normalmente. Indicou também que as forças armadas sul-coreanas mantêm vigilância reforçada para qualquer possível movimento do Norte.

O incidente ocorre numa altura em que a Coreia do Sul continua a lutar contra uma das piores épocas de incêndios florestais da história recente.

Desde o final de março, uma série de incêndios graves causou a morte de pelo menos 30 pessoas, mais de 40 feridos e milhares de pessoas foram retiradas de casa.

O fogo devastou cerca de 48 mil hectares de floresta, destruiu milhares de edifícios e danificou 27 locais que fazem parte do património cultural nacional sul-coreano.