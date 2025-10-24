Coreia do Sul diz que há uma forte possibilidade de encontro entre Trump e Kim Jong-un

De acordo com o ministro para as questões da Unificação do Executivo de Seul, Chung Dong-young, a Coreia do Norte "parece estar a prestar atenção" aos Estados Unidos.

Em declarações aos jornalistas, o ministro referiu que há "vários sinais" que sugerem uma forte possibilidade de um encontro entre os dois líderes, que poderá ocorrer na próxima semana, durante a visita de Donald Trump à Península da Coreia.

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deve participar na cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC) agendada para quarta-feira.

Os meios de comunicação norte-americanos noticiaram também que Washington discutiu "em privado" a possibilidade de um encontro entre Donald Trump e Kim Jong-un.

O presidente norte-americano já tinha dito que espera encontrar-se com Kim Jong-un até ao final do ano.

Durante o primeiro mandato (2017-2020), Donald Trump reuniu-se com Kim Jong-un três vezes: em junho de 2018 em Singapura, em fevereiro de 2019 no Vietname e, em junho do mesmo ano, na zona de fronteira entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte.

No final de setembro, Kim Jong-un disse estar pronto para retomar o contacto com Washington, afirmando ter "boas recordações" de Donald Trump.

Mesmo assim, o regime de Pyongyang avisou que só admite o encontro se os Estados Unidos abandonarem as exigências sobre o programa nuclear da Coreia do Norte.