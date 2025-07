Coreia do Sul doou mais de 13,8 ME para assistência em Moçambique desde 2019

"A República da Coreia tem sido um parceiro de longa data do PAM em Moçambique. Desde 2019, contribuiu com mais de 16,3 milhões de dólares para apoiar as populações mais vulneráveis do país com assistência que salva vidas e restaura os meios de subsistência", lê-se num comunicado da agência das Nações Unidas.

De acordo com o Programa Alimentar Mundial, Seul tem sido um "parceiro chave" em Moçambique, "fornecendo apoio crítico numa altura marcada por um prolongado conflito interno, choques climáticos recorrentes e crescentes lacunas de financiamento".

Desde 2024, a Coreia do Sul desembolsou um total de 7,6 milhões de dólares (6,4 milhões de euros), em "generosas contribuições", para melhorar a segurança alimentar das comunidades afetadas por múltiplos choques no norte de Moçambique, explica o PAM.

A Coreia do Sul doou esta quarta-feira mais de cinco mil toneladas de arroz para apoiar cerca de 233 mil pessoas afetadas pela rebelião armada desde 2017, com ataques reclamados por movimentos associados ao grupo extremista Estado Islâmico, que chegaram a provocar mais de um milhão de deslocados.

"Estamos plenamente conscientes de que as comunidades de Cabo Delgado e das províncias do norte continuam a enfrentar sérias dificuldades provocadas pelo terrorismo, conflitos armados e desastres naturais recorrentes", disse o embaixador da Coreia do Sul em Moçambique, Bok-won Kang, durante a entrega da doação, que decorreu em Cabo Delgado.

O diplomata sul-coreano avançou que a doação das cinco mil toneladas de arroz, feita através do Programa Alimentar Mundial (PAM), surge também em resposta às necessidades das comunidades afetadas por desastres naturais que afetaram o norte de Moçambique na última época chuvosa.