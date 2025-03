Coreia do Sul e EUA preparam exercícios militares anuais

As forças sul-coreanas e norte-americanas participarão no exercício Freedom Shield, um treino de posto de comando simulado por computador, com exercícios militares no terreno, de segunda-feira a 20 de março, informou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul num comunicado.

Segundo o comunicado, o exercício "Escudo da Liberdade" implicará respostas a desafios em evolução, como a crescente parceria militar da Coreia do Norte com a Rússia.

A Coreia do Norte considera os treinos militares de larga escala entre a Coreia do Sul e os Estados Unidos como um ensaio de invasão e responde frequentemente com testes de mísseis e uma retórica inflamada.

Coreia do Norte na expectativa

A Coreia do Norte não respondeu ao anúncio, mas, no início desta semana, Kim Yo Jong, a influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, acusou os Estados Unidos de intensificarem as ações de confronto e ameaçou aumentar as medidas "que ameaçam a segurança do inimigo a nível estratégico".

Kim Yo Jong citou o recente destacamento temporário de meios estratégicos norte-americanos, como um porta-aviões e bombardeiros de longo alcance, na Coreia do Sul e outras atividades militares com a participação dos Estados Unidos.

De acordo com observadores, a Coreia do Norte poderá testar mísseis poderosos, com capacidade nuclear, destinados a atingir o território continental dos Estados Unidos e as bases militares norte-americanas na região.