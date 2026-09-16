Coreia do Sul exige indemnização ao Norte por demolição de escritório conjunto

O Tribunal Distrital Central de Seul decidiu a favor do Governo sul-coreano e acolheu praticamente na íntegra o pedido, naquela que foi a primeira ação judicial interposta pelo Executivo contra a Coreia do Norte, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

Os litígios anteriores contra a Coreia do Norte em tribunais sul-coreanos tinham sido iniciados por particulares. No entanto, o tribunal emitiu a decisão sem explicar os motivos concretos da sentença, noticiou a Yonhap.

O Ministério da Unificação apresentou em junho de 2023 a ação a pedir uma indemnização pela demolição, decidida unilateralmente por Pyongyang.

Seul estimou os danos em cerca de 10,3 mil milhões de won (6,5 milhões de euros) pelo escritório e 34,5 mil milhões de won (21,8 milhões de euros) pelo centro de apoio adjacente, segundo a agência.

Localizado na cidade norte-coreana de Kaesong e inaugurado em 2018, o escritório servia como canal de comunicação e cooperação entre as duas Coreias e simbolizava a aproximação entre ambas.

A Coreia do Norte destruiu a instalação a 16 de junho de 2020, devido ao envio para o país de propaganda contrária ao regime, por parte de ativistas anti-Pyongyang na Coreia do Sul.

Embora não existam meios para obrigar o Norte a pagar, a decisão levanta questões sobre uma possível reação de Pyongyang e as repercussões nos esforços de reconciliação do Presidente sul-coreano, Lee Jae-myung.

As relações intercoreanas agravaram-se após a cimeira de Hanói de 2019 entre o então Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, que terminou sem acordos.

A tensão bilateral persiste, com o Norte a rejeitar o diálogo e a considerar o Sul um "Estado hostil".