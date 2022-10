Coreia do Sul. Festejos de Halloween acabam com mais de 150 mortos

Subiu para 151 o número de mortos durante as festas de Hallowen, na Coreia do Sul. E quase cem pessoas ficaram feridas. Numa zona de bares da capital, estavam quase cem mil jovens e adolescentes. Gerou-se o pânico entre a multidão e a maioria das vítimas acabou por ser esmagada numa rua estreita junto a uma estação do metro.